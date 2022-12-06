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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:17 Son Güncelleme: 6.12.2022 16:17

Gelinlik Provası Kaç Kere Olur? Gelinlik Provasına Ne Zaman Başlanır ve Ne Kadar Sürer?

Gelin adayının merak ettiği konulardan biri de gelinlik provası kaç kere olur sorusudur. Her gelin, en mutlu günü olan düğününde kusursuz olmak ister. Bu nedenle en güzel gelinliğin seçilip kusursuz bir şekilde düğüne çıkılması gerekir. Gelinlik provası ne kadar sürer araştırması ile kusursuz bir düğün hazırlığı yapılabilir. Gelinlik provasına ne zaman başlanır gibi merak ettiğiniz konuları sizler için araştırdık.

Gelinlik Provası Kaç Kere Olur? Gelinlik Provasına Ne Zaman Başlanır ve Ne Kadar Sürer?

Gelinlik provası kaç kere olur sorusunun biraz göreceli bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Seçilen gelinliğin hazır model ya da dikim aşamasından geçecek olması doğal olarak prova süresi ve sayısını da değiştirir. Gelinlik provası ne kadar sürer sorusu da bu kapsamda araştırılmalıdır. Provanın süresi gelinliği aldığınız firmanın bu alandaki tecrübesine de bağlıdır. Gelinlik provasına ne zaman başlanır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gelinlik Provası Kaç Kere Olur?

Gelinlik provasının kaç kez yapılacağı tamamen gelin adayının tercihleri ve gelinlik satan firmanın satış politikası ile ilgili bir durumdur. Hazır gelinlik modelleri için çok fazla provaya gerek yoktur. Fakat gelinlik dikilecekse en az 3 kez prova yapılması tavsiye edilir. Yapılan provalar ile gelinlik nasıl daha iyi duracağı karara bağlanır ve buna göre tedbir alınır.

Gelinlik provası yapılırken dikkate alınması gereken bir kısım hususlar vardır. Bu kapsamda alınacak tedbirlerden ilki provaya ayakkabı ile gidilmesidir. Gelinlik, ayakkabının topuk yüksekliğine göre ayarlanmalıdır. Aksi durumda gelinliğin gereğinden fazla yere sürtmesi ya da yüksek kalması söz konusu olabilir. Prova esnasında sade bir makyaj yapmanız, gelinliğin içinize sinmesi açısından uygun olacaktır. Dilerseniz makyajsız şekilde de provaya gitmeyi düşünebilirsiniz.

Gelinlik Provası Ne Kadar Sürer?

Gelinlik provasının ne kadar süreceği de gelinlik firmasının bu alandaki tecrübesine bağlıdır. Genel anlamda gelinlik provasının ortalama 1 saat sürdüğünü söyleyebiliriz. Prova esnasında yapılan işlemler de provanın süresini doğrudan etkileyecektir. Gelinliğe yapılacak tadilat fazla ise doğal olarak gelinlik provası da uzun sürecektir.

Gelinlik provasına ne zaman başlanacağı da merak edilenler arasındadır. Öncelikle gelinlik modelinizi seçmek için 3 ay önceden ilgili gelinlik firmasından randevu almalısınız. Gelinlik modelini seçtikten sonra firma ile koordineli şekilde aldığınız prova randevularına gidebilirsiniz.

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Gelinlik Provası Kaç Kere Olur? Gelinlik Provasına Ne Zaman Başlanır ve Ne Kadar Sürer?
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