Kredi başvurularının olumlu olabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi önemlidir. Bu koşullardan ilki de düzenli bir maaşa sahip olunmasıdır. Sabit maaş dışında kredi notu, varsa kredi kartlarının düzenli ödenmesi gibi birçok farklı kritere bakılmaktadır. İhtiyaçları doğrultusunda kredi çekmek isteyenlerin gelirin ne kadarına kredi verilir, maaşın kaç katı kredi çekilebilir gibi soruların cevaplarını bilmesi gerekmektedir.

Gelirin Ne Kadarına Kredi Verilir?

İnsanların yaşamlarını idame ettirebilmesi için düzenli bir maaşın olması son derece önemlidir. Fakat bazı durumlarda kazanılan para gider masraflarına yetmeyebilir. Böyle bir durumda insanlar çareyi banka kredilerinde ararlar. Her bankanın kredi verme şartları farklı olabilmektedir. Bireylerin kredi çekebilmesi için aranan ilk koşul ise düzenli bir gelirdir. Ayrıca bu gelirin kredi alımında ispatlanabilir nitelikte olması da önemli bir konudur. Günümüzde özellikle ihtiyaç kredisinde çeşitli kampanyalar sunan bankalar bulunmaktadır. İnsanlar bu bankalar arasında çoğunlukla en uygun faiz oranına sahip olan bankaları tercih etmektedir. Kredi alımında en merak edilen konulardan biri gelirin kaç katı kredi çekilir konusudur. Bu tutar kişilerin aldığı maaşa göre belirlenmektedir. Kişilerin aylık kredi miktarının toplamının maaşın yarısını geçmemesi en temel şart olarak kabul edilmektedir.

Maaşın Kaç Katı Kredi Çekilebilir?

Kredi alımını etkileyen birçok farklı faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri her ay düzenli olarak alınan maaş tutarıdır. Bir diğeri ise bankaların kredi verme sürecini hızlandıran kredi notudur. Her bankanın kredi verme süreci ve işleyişi birbirinden farklı olmaktadır. Kimi banka daha az vade sayısı şartı koyarken kimi banka ise daha uzun vade sayısı sunabilmektedir. Bazı bankalar daha düşük meblağa sahip kredi tutarlarını kısa sürede onaylarken bazıları ise ek belgelere ihtiyaç duyabilmektedir. Bu ek belgelerden biri de gelir belgesidir. Kredi başvurusunda insanların alabileceği en yüksek kredi miktarı, gelir oranına göre şekillenmektedir. Çoğunlukla kredi aylık taksitlerinin toplamı maaşın yüzde 50'sini aşmayacak şekilde belirlenmektedir. Ayrıca düzenli bir gelire sahip olunması kredilerin onaylanacağı anlamına da gelmemektedir.