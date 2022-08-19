Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. Bölüm izle tek parça! Show TV Gelsin Hayat Bildiği Gibi izle son bölüm kesintisiz hd!

Melek ıslahevine dönme ihtimali ortaya çıkınca kendisi ve ilişkisi hakkında bir karar verir. Mert okuldan ayrılma ihtimaline karşılık Gizem'le son kez konuşmak için genç kızın evine gider. Fakat Gizem'in kapısına gelen tek kişi Mert değildir.

Araz'la giriştikleri kavgada Gizem ilk kez taraf tutacaktır. Aylin eve dönüşü onuruna düzenlenen partiye arkadaşlarını da çağırır. Kira borcunu ödeyebilmek için herkesten gizli işe giren Gizem, bu partide garson olarak görevlendirilince ortalık iyice karışır.