Gemi faciası: 1 ölü 8 kayıp

Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na gitmek üzere denize açılan ve 3 bin ton boksit madeni taşıyan Gine- Bissau bayraklı 'Joe 2' adlı ticari geminin kaptanı, dün sabaha karşı saat 03.47 sıralarında, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında su almaya başladı. Bunun üzerine geminin kaptanı batmak üzere olduklarını bildirerek, bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yaptı.Kaptan ayrıca, Cospat Sarsat sistemi aracılığıyla uydu üzerinden gönderdiği EPİRB sinyaliyle geminin yerini bildirerek kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye hemen bir sahil güvenlik korveti, 7 sahil güvenlik botu, 2 sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik uçağı sevk edildi. Bu arada çevredeki gemiler, tamamı Suriyeli olan 14 personelden 3'ünü kurtardı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan helikopterler de deniz yüzeyindeki 2 personeli kurtarmayı başardı. Helikopterle Finike Stadyumu'na getirilen 5 yaralı, Finike Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gemi kısa sürede batarken, 9 personel ise kayboldu.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopterin de desteğiyle devam eden arama çalışmalarında, dün öğle saatlerinde 1 gemi personelinin cesedi bulundu. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Batan gemide tamamı Suriye uyruklu olan Mhmod Smea, Alaa Mansour, Bassem Aris, Aziz Kherbek, Ali Beshlawi, Mustafa Hemdan, Jaafar Haifa, Hasan Jaser, Nabil Hasan, Abdulrahman Fawakhrji, Emad Jrad, Gadır Shaaban, Bassim Tawil, Ramez Namrah'ın bulunduğu belirlendi.