Gemi karantinaya alındı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Afrika'da ölümlere neden olan bulaşıcı maymın çiçeği virüsü (mpox) için acil durum ilan etmesinin ardından dünya alarma geçti. Arjantin'de Parana Nehri'ndeki bir yük gemisi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı. Liberya bandıralı geminin Brezilya'nın Santos kentinden Arjantin'deki San Lorenzo Limanı'na gitmek üzere olduğu ifade edildi. Yetkililer, yolculuk sırasında mürettebattan "gemideki Hint uyruklu bir kişinin çoğunlukla göğsünde ve yüzünde kist benzeri cilt lezyonları görüldüğüne" dair uyarı alındığını kaydetti.