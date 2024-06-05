Gemi yangınından acı haber: 1 ölü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeniköy Serbest Bölge'de bulunan bir tersanede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken gemide mahsur kalan ve yaralanan 2'si ağır 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Altıntaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan 41 yaşındaki Mustafa Altıntaş'ın cenazesi, Doğan Mahallesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.