Gemide dünyaya gelen kedi, tayfayla birlikte yaşayıp, Türkiye’yi geziyor

İstanbul'da 10 ay önce bir geminin çalışanları tarafından sahiplenilen ve "Lolipop" ismi verilen kedi tayfayla birlikte yaşamaya başladı. Gemiyle tüm seyitlere giden Lolipop, tayfanın yol arkadaşı oldu.

"KIZIM TUANA KEDİYE LOLİPOP İSMİNİ VERDİ"

Deniz taşımacılığı ve nakliyat alanında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait gemide görevli Güverte sorumlusu Mahsun Arslan (47) ve gemi sorumlusu Kutbettin Kar (47), bir yıl önce Haydarpaşa Limanı'nda bulundukları sırada gemiye gelen hamile bir kediye su ve yiyecek verip, sahiplendi. Gemiden ayrılmayan kediyi beslediler. Bir süre sonra doğum yapan kedinin 5 yavrusu oldu. Anneleriyle birlikte yavrularını da beslemeye başlayan çalışanlar, büyüyen yavrulardan 4'ünü sahiplendirdi, birini de kendilerine arkadaşlık yapması için gemide bıraktı. Gemi sorumlusu Kutbettin Kar kediyi evine götürdü. Ar'ın 4 yaşındaki kızı Tuana, kediye "Lolipop" ismini verdi. Bir müddet evde onlarla yaşayan Lolipop, ailenin memleketine gitmesinden dolayı Gemi sorumlusu Kutbettin Kar ile tekrar gemiye geldi. "Lolipop" adı verilen kedi artık tüm seyitlere gidiyor, gemide yaşıyor. Gemi tayfası Arslan ve Kar, Lolipop'un tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, lolipop ise tayfayla birlikte mesai yapıyor. Trabzon'a gelen özel bir firmaya ait gemide bulunan Lolipop, gemi tayfasının yanında ayrılmıyor.

AĞZI VAR DİLİ YOK

Gemi sorumlusu Kutbettin Kar, "Bir yıl önce Haydarpaşa Limanı'nda kedimiz Lolipop'un annesi gemiye geldi. Gebe olduğu için yanımızda besledik. Bir süre sonra 5 yavru dünyaya getirdi. 2 ay yavruları baktıktan sonra sahiplendirdik. Bu yavru ve annesi bizde kaldı. Annesini daha sonra Marmara Ereğli'sindeki hayvan barınağına teslim ettik, Yavrusu bizde kaldı. Küçük kızım Tuana kediyi çok sevdi ve ona "Lolipop" ismini koydu. Lolipop evimizde de bir buçuk ay kaldı. Artık ailemizden birisi oldu. Daha sonra ailem memlekete giderken evde yalnız kalmasın diye yanıma aldım. İş için hangi limana gidersek onu da yanımızda götürüyoruz. Bütün bakımları yaptırdık ve en son ise Aşılarını da yaptırdık. Temizliğini ve beslenmesini titizlikle yapıyoruz. Gemide özel tuvaleti ve özel kumu var. Etrafı hiç pisletmiyor. Ağzı var dili yok. Gemi içerisinde limanda beklerken oltayla balık tutarken Lolipop yanımızda bekliyor ve tuttuğumuz balıklardan nasipleniyor. Balık olmadığını zaman ise denize doğru bakıp, bizi balık tutmaya davet ediyor. Lolipop yanımızda ne kadar kalırsa onunla beraber yaşayacağız." dedi.

"LOLİPOP ARTIK GEMİNİN BİR TAYFASI"

Geminin güverte sorumlusu Mahsun Arslan ise, "Lolipop'a çok alıştıklarını ve tüm gün beraber vakit geçirdiklerini belirterek, "Yemeğini bizimle yiyor, bizimle yatıyor. O artık geminin bir tayfası oldu. Tüm masraflarını karşılıyoruz ve onu çok seviyoruz." dedi.

Kendilerine yol arkadaşı olan kedinin yanlarından ayrılmadığını, bugüne kadar gemiyle gittikleri Trabzon, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ ve Amasra'yı gördüğünü ifade eden Arslan, "Haydarpaşa başta olmak üzere Türkiye'nin çoğu limanını bizimle birlikte gördü Yurt dışına giderken onu yanımıza alamıyoruz, eve bırakıyoruz. Biz gelene kadar onu evde ailemiz bakıyor yurt dışından geldiğimiz onu tekrar gemiye yanımıza alıyoruz." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin denizlerindeki doğal gaz arama faaliyetlerini gerçekleştiren sondaj gemilerinin kule vinçleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bazı parçalarının görev yaptıkları gemiyle taşındığını belirterek, "Lolipop, en son Yavuz Sondaj Gemisi'nin kulelerinin taşınması ile Silivri açıklarındaki doğal gaz depolama alanı kurulmasına yönelik çalışmalara da şahitlik etti." şeklinde konuştu. Arslan, Lolipop'a çok alıştıklarını, kendileriyle kalmak istediği sürece bakacaklarını söyledi.

Dışarda bir kedi gördüklerinde muhakkak ona kuru mama aldıklarını belirten Arslan, "Gemiden ayrılamayacak durumda olursak yakındaki bir esnafa mamayı bırakıp kediye vermesini istiyoruz. Hasta bir kedi bulunca onu veterinere götürüyoruz, baktırıyoruz. Çok şükür onlara baktığımızda Allah da bize daha fazla veriyor. Lolipop yemekleri seçerek yiyor. Eskiden kuru mama yemiyordu, balık taze olmayınca yemiyordu. Canlı balık olunca onu da doğrayıp veriyorduk. Yoksa yemiyordu. Nazlı yetişen kedimiz Lolipop artık bizim dostumuz. Onunla beraber canımız sıkılmıyor. Gemi içerisindeki hamakta uyuyor, bizimle oyun oynuyor, yanımızdan hiç ayrılmıyor." açıklamasında bulundu.