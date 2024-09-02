Gemiden inen küçük kız denize düştü

Gezi için yolcularıyla birlikte denize açılan tur gemisi, Mudanya'nın tarihi Trilye Mahallesine kıyıya yanaştı. Bu sırada gemiden inmek isteyen 6 yaşındaki kız, kıyı ile gemi arasındaki boşluktan denize düştü. Kızının denize düştüğünü gören anne baygınlık geçirirken, baba ise hemen aynı boşluktan suya atladı.

Çevredeki vatandaşların da seferber olmasıyla birlikte baba-kız denizden çıkarılarak kurtarıldı. Korku dolu anlar kameralara da yansıdı. Baba ile kızının kurtarılması yardım eden vatandaşlar, "Tur gemisi burada kıyıya yanaştı. Küçük bir kız da dalgınlığına gelip suya düştü. Baba da kızın arkasından atladı. El birliği ile yardım ederek ikisini de kurtardık. Bir anlık dikkatsizlik az daha felaketle sonuçlanacaktı. Anne babalar çok daha dikkatli olmalı" dedi.