Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve Gemlikli iş insanlarının katkılarıyla İskenderun İbrahim Karaoğlu Caddesi üzerinde bin 500 kişinin barınabileceği, içerisinde altyapı çalışmaları tamamlanmış ve 100 konteyner ev bulunan yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. 'Gemlik kent' olarak adlandıracak bu bölge içinde Gemlik Belediyesi tarafından kurulan mobil mutfak depremzedelere her gün üç öğün yemek verecek şekilde hizmet veriyor. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Ticaret Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, siyasi parti ilçe başkanları ve diğer oda başkanları konteyner kent çalışmalarını incelemek üzere İskenderun'da bulunan alanı ziyaret etti. Gemlik heyetini İskenderun'da Bursa Milletvekili Zafer Işık karşıladı.