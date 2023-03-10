Haberler Yaşam Haberleri Gemlik'te balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp
Giriş Tarihi: 10.3.2023 02:40

Gemlik'te balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, içerisinde 3 arkadaşın bulunduğu balıkçı teknesi, kıyıya yanaşırken alabora oldu. Teknedekilerden 2'si kurtarılırken, denizde kaybolan 1 kişi için ise arama- kurtarma çalışması başlatıldı

DHA
Gemlik’te balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaş, balıkçı teknesiyle denize açıldı. 3 arkadaşın içerisinde bulunduğu tekne, balıkçı barınağı bölgesinde kıyıya yanaşırken henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu.

Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Tekne kısa sürede suya gömülürken, 2 kişi çevredeki vatandaşlar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılarak, kurtarıldı.

Ambulansa alınan 2 kişi, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknede bulunan ve denizde kaybolduğu öğrenilen 3'üncü kişi için ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalgıç timi tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Etin kilosu 150 TL’ye düşecek
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
CHP ve İYİ Parti'nin "HDP ile görüşme" krizinde yeni perde! Faik Öztrak, Kürşad Zorlu'yu yalanladı
Son dakika: Adıyaman Sincik'te korkutan deprem
Firari FETÖ'cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti'yi normalleştireceğiz
İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kamuya olan borçlara yapılandırma: TBMM'de kabul edildi! İşte düzenlemenin detayları
Demirtaş'ın Akşener'e önerdiği HDP'nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!
Sosyal medya bu paylaşımla çalkalanıyor! Devrim Özkan Torreira'nın evinden paylaşım yaptı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gemlik'te balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA