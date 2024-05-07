Genç adam balık tutarken hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde önceki gün meydana gelen olayda, Nusret Yetkinyılmaz, arkadaş Kadir G. ile birlikte balık avı için sandalla denize açıldı. 2 arkadaş Karamürsel Eğitim Merkezi yakınlarında balık tutarken bir kaza meydana geldi. Yüzme bilmediği öğrenilen Yetkinyılmaz, bir anda dengesini kaybederek denize düştü ve gözden kayboldu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yapmış oldukları kısa süreli çalışmalar sonucunda, genç adamın cansız bedenini sularından çıkardı. Cenaze adli işlemler için morga kaldırılırken, Yetkinyılmaz ile birlikte denize açılan Kadir G. gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.