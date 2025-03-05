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Giriş Tarihi: 5.3.2025 11:14 Son Güncelleme: 5.3.2025 11:21

Genç adam boş sulama kanalında başından vurularak öldürülmüş bulundu

Adana’da sulama kanalındaki köprü altında 20 yaşındaki Hüseyin Emir Çetin, tabanca ile başından vurularak ölmüş halde bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Genç adam boş sulama kanalında başından vurularak öldürülmüş bulundu

Olay, saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan kişinin Hüseyin Emir Çetin olduğunu belirledi. Haberi alan Çetin'in arkadaşları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Yapılan incelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Genç adam boş sulama kanalında başından vurularak öldürülmüş bulundu
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