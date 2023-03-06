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Giriş Tarihi: 6.3.2023 15:41 Son Güncelleme: 6.3.2023 15:43

Genç adam evinde ölü bulundu

Adana’da 38 yaşındaki Hüseyin Taşkıran evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Genç adam evinde ölü bulundu

Adana'da 38 yaşındaki Hüseyin Taşkıran evinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Taşkıran'ın cansız bedeni morga kaldırılırken polis katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞLARI BULDU

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1098 sokaktaki bir evde meydana geldi. Hüseyin Taşkıran'dan haber alamayan arkadaşları evine gitti. Genç adam kanlar içinde ve hareketsiz halde bulununca durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Eve gelen sağlık ekipleri Taşkıran'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polis katil veya katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlatırken Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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