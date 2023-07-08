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Giriş Tarihi: 8.7.2023 09:37 Son Güncelleme: 8.7.2023 10:22

Genç anne entübeden hayata döndü, bebeğine kavuştu

Trabzon'da ikinci çocuğunu dünyaya getiren 24 yaşındaki Fatmanur Öztürk'ün 35. günde kanaması oldu. Kaldırıldığı Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesinde entübe edilen genç kadın 30 kişilik ekibin başarılı operasyonuyla tekrar hayata tutundu, bebeğine kavuştu. Doktorlar çok ender görülen bu durumun tıp literatürüne geçebileceğini belirterek Öztürk için doğum günü pastası kesti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Genç anne entübeden hayata döndü, bebeğine kavuştu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Fatmanur Öztürk, 20 Mayıs'ta normal doğum yaparak ikinci cocuğu Egemen'i dünyaya getirdi. Doğumdan 35 gün sonra kanama geçiren ve evinde fenalaşan Öztürk ambulansla 24 Haziran'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede entübe edilen genç annenin acilen ameliyata alınmasına karar verildi. Durumu kritik olan Öztürk için, istirahatte bulunan çok sayıda doktor ve hemşire de hastaneye çağrıldı. Öztürk, Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği ekibi tarafından ameliyata alındı. Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, Doç. Dr. Recep Erin başkanlığında toplanan 30 kişilik ekip 2 çocuk annesi Fatmanur'u kurtararak tekrar sağlığına kavuşturdu. Başarılı geçen ameliyatın ardından bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Öztürk, ardından normal servise alındı. Serviste bir süre daha tedavisine devam edilecek olan Öztürk için hastanede pasta kesildi.



DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Fatmanur Öztürk, "Doktorlar benim için çok mücadele verdi, sonra acil ameliyata aldılar. Şu anda çok şükür iyiyim. Doktorlarımızın ve hemşerilerimiz hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

Öztürk'ün ambulansla acil servise geldiği sırada hastanede nöbetçi olan Opr. Dr. Duygu Doğu Topaloğlu ise, canla başla bütün ekibin elinden geleni yaptığını ifade ederek, "O gün nöbetçiydik. Hasta 112 ambulansı ile acil servisimize başvurdu. Acil servisimizde hızlıca değerlendirip hastanın genel durumunun kötü olduğunu görünce hemen ameliyat kararı verdik. Çok hızlı bir şekilde ekibi topladık. Müdahalemizi yaptık. Çok sık gördüğümüz bir olay değil. Nadir görülen bir olay. Canla, başla bütün ekip elinden gelenin fazlasını yaptı" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Recep Erin ise, "Bu vaka literatüre girecek bir vaka. Doğum sonrası 35. günde gerçekleşmez genelde ilk 24 saatte kanama gerçekleşir. Hastalar ya ölümle sonuçlanır ya da kurtulur. Tüm hastane ve ekip, acil servisinden kan bankasına herkes canla, başlaçalıştı" dedi.

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Genç anne entübeden hayata döndü, bebeğine kavuştu
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