Genç avukat kaza kurbanı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü Muhammet Çurka (21) hayatını kaybetti. Yaralanan su tankeri sürücüsü M.A. (51) gözaltına alındı.Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, traktör ile çarpıştı. Kazada 33 yaşındaki Avukat Ayhan Sayın hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Sabri Akkoç (71) idaresindeki otomobil, Tuzlukçu Aşağı Mahalle Akşehir Caddesi TOKİ Konutları yakınlarında, Ahmet G.'nin kullandığı traktörün römorkuna çarptı. Kazada otomobil sürücü Akkoç ile araçta bulunan Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Ayhan Sayın (33) ve Harun Akkoç (38) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Avukat Ayhan Sayın, tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Ahmet G., gözaltına alındı.Eskişehir-Ankara karayolu 75. Yıl Mahallesi mevkiinde ise devrilerek refüje çarpan motosiklet sürücüsü Melih Can Polat (23) hayatını kaybetti. Polat'ın alkollü olduğu ileri sürüldü. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde de S.Ç. idaresindeki kamyonetten düşen demir direklerin isabet ettiği Ethem Aman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Gelibolu istikametinden Keşan'a giden Mustafa Karayiğit yönetimindeki kamyonet S.K. (68) yönetimindeki traktöre takılı römorka çarptı. Kamyonetin kasasında bulunan Emir Karayiğit öldü. İzmir Karabağlar ilçesinde yaşanan kazada ise kasksız motosiklet sürücüsü Ahmet Desdireci (23) motosikletinin hâkimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan sürücü yaşamını yitirdi.Kütahya'nın Gediz ilçesinde seyir halinde olan Ö.A. (24) yönetimindeki çekiciye bağlı dorseye, kırmızı ışıkta geçtiği düşünülen İ.A. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada İ.A. ile araçta yolcu olarak bulunan K.K. (82) ve eşi M.K. (78) hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ise Ahmet Kaya'nın (23) kullandığı TIR, önünde seyreden Mahmut A.'nın kullandığı TIR'a çarptı. Araçta sıkışan Ahmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.