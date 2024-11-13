Genç balerinin şüpheli ölümü

Kağıthane'de yaşayan 18 yaşındaki balerin Eylül Sıla Ilgaz, evindeki odasında ölü bulundu. Olay, dün saat 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Ilgaz, ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. Burada bir süre vakit geçiren kızının odasına giren annesi Sibel Ilgaz kızını, birbirine bağlanmış sırt çantası askısıyla tavanda asılı halde buldu. Anne, önce bıçakla çantanın askısını kesti ardından da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ilgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, anne Sibel Ilgaz ile ve baba Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.