Genç çifte bungalov evde tatil şoku

Kış aylarıyla birlikte kafa dinlemek isteyenlerin tercihi olan 'bungalov ev' tatili, dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri haline geldi. İstanbul'da internet üzerinden bungalov ev kiralamak isteyen Muhammet ve Tuğçe Meşe çifti, hayatlarının şokunu yaşadı. Tuğçe Meşe, ilan sahibi ile irtibata geçip 3 bin 400 lira gönderdi. Ancak görüştüğü numaraya bir daha ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan çift, suç duyurusunda bulundu. Hesapla ilgili savcılığa şikâyette bulunan Tuğçe Meşe, "Dolandırıcıların binlerce takipçili sayfaları hâlâ aktif halde duruyor. 40 binden fazla takipçileri var. Şikâyetçi olduk. Biz yandık başkaları yanmasın" dedi.