Balayı için geldikleri otelde cansız bedenleri bulunan çiftin ölüm nedeni belli oldu

Kapadokyada balayını geçirmek Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasına gelen ve kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

İlçeye bağlı Ortahisar Kasabasında bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya'ya gelen Mutlu Akbaş (27) ve Kader (24) Akbaş çifti telefonlarına bakmayınca durumdan şüphelendi. Durumun bildirilmesi üzerine çiftin odasına giden otel görevlileri, hareketsiz şekilde yattıklarını gördü. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesetleri, otopsi raporu için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENMİŞLER



Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucunda, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ortaya cıktı. Akbaş çiftin kaldığı otel odasının altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.



OTEL SAHİBİ GÖZ ALTINDA



Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucunda otelin sahibi E.A.'yı gözaltına alındı.