Genç çiftlere düğün desteği

İlkadım Belediyesi, düşük gelirli ailelerin çocuklarının düğünlerini yapabilmeleri için salonlarını ücretsiz olarak hizmetlerine sunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesinin de gelinlik ve damatlıklarını temin ettiği genç çiftler, düğünlerini yaparak dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşıyor. Yeşilkent düğün salonunda yapılan düğünle Sedef Kuruali ile Uğur Kaan Kuruali evlendi. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz genç çiftin nikahını kıydı. Uğur Kaan Kurali belediyenin tüm imkanlarını kendileri için seferber ettiğini dile getirdi. Sedef Kuruali de "Evimizi dizdik, farklı masrafları karşıladık, artık düğün yapacak paramız kalmamıştı. Belediyemiz sayesinde düğünümüzü yaptık" dedi. DHA