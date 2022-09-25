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Giriş Tarihi: 25.9.2022 15:45 Son Güncelleme: 25.9.2022 15:45

Genç dağcıdan acı haber: Ilgaz'a tırmanırken fenalaştı...

Kastamonu-Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı tırmanışında fenalaşan Muammer Kılıç (43), sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DHA
Genç dağcıdan acı haber: Ilgaz’a tırmanırken fenalaştı...

Zonguldak'tan Kastamonu'ya gelen Muammer Kılıç, sabah erken saatlerde arkadaşları ile 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nda tırmanışa geçti. Kılıç, öğle saatlerinde zirveye yaklaştıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.

Yaklaşık 1 saat sonra arazi aracıyla bölgeye ulaşan ekipler, Kılıç'a müdahale etti. Kılıç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Genç dağcıdan acı haber: Ilgaz'a tırmanırken fenalaştı...
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