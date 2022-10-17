Genç denizci motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Bodrum-Milas karayolunda seyreden 21 yaşındaki denizci Halil Mıstık, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından işletmenin tablasına çarptı. Mıstık, çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç denizci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Mıstık'ın cenazesi Aşağı Kızılağaç Mezarlığına götürüldü. Genç denizci, gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.