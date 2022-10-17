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Giriş Tarihi: 17.10.2022 19:18 Son Güncelleme: 17.10.2022 19:51

Genç denizci motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Milas-Bodrum karayolunda genç denizci Halil Mıstık, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç denizci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Genç denizci motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Bodrum-Milas karayolunda seyreden 21 yaşındaki denizci Halil Mıstık, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarından işletmenin tablasına çarptı. Mıstık, çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç denizci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Mıstık'ın cenazesi Aşağı Kızılağaç Mezarlığına götürüldü. Genç denizci, gözyaşı ve dualarla toprağa verildi.

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Genç denizci motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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