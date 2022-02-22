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Giriş Tarihi: 22.2.2022 14:06 Son Güncelleme: 22.2.2022 14:07

Genç dostu belediyeden gençler için Robo&Kod Kafe

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Genç dostu belediyeden gençler için Robo&Kod Kafe

Nevşehir Belediyesi ve Nevşehir 50 Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında ‘Robo&Kod Kafe’ açıldı.

Projesi Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Proje Birimi tarafından hazırlanan ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün faaliyetlerini sürdürdüğü Paşakonağı içerisinde kurulan kafenin açılışı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Vali Becel, Başkan Savran ve beraberindekiler kafe içerisindeki atölyeleri gezerek gençlerin çalışmaları hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

Kafe içerisindeki resim atölyesinde kurs öğretmeni Burcu Acar tarafından Vali Becel ve Başkan Savran'a kendisi ve öğrencisi Rabia Nur Şahin tarafından yapılan karakalem portre çalışması hediye edildi.

Burada konuşan Başkan Savran, Nevşehir'de yaşayan 12-24 yaş aralığındaki, insansız sistemler üzerine araştırmalar yapan, teknolojiyi doğru kullanmak isteyen ve bu alanda meslek sahibi olmak isteyen gençlerin, akademisyen ve bilim insanlarıyla buluşabilecekleri, robotik kodlama eğitimlerine katılabilecekleri, grup çalışmaları yapabilecekleri ve okuma alışkanlıklarını geliştirebilecekleri bir robot kahve oluşturarak, özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, çağın gereklerini iyi okuyabilen, teknolojiyi doğru kullanabilen, sorumluluk sahibi, geleceğin yazılımcıları olabilecek gençler yetiştirmek ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Burada yapılacak okur - yazar buluşmaları, imza günleri, akademisyen ve bilim insanlarıyla seminerler, robotik kodlama eğitimi ve yarışmalarla gençlerin, özgüveni yüksek, sabırlı, sorumluluk sahibi, grup çalışmalarına uyum sağlayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanacağını belirten Savran, gençler için cazibe merkezi olacak kafede, gençlerin eğitimlerinden sonraki boş vakitlerini ilgi alanlarına göre verimli bir şekilde değerlendirmeleri, teknolojik ve sportif alanlara yönelerek zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmalarının sağlanacağını vurguladı.

Savran, eğitimlerle öncelikle gençler üzerinde robotik kodlama hakkında farkındalık oluşacağını böylece, geleceğin yazılımcılarının, bilişimcilerinin, savunma sanayisi noktasında yeni fikirler üreterek daha fazla gencin yetişmesine katkı sağlanacağını ve böylelikle gençlerin geliştirecekleri projeler ile hem şehrimiz hem ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Savran, "Robot kahveden, Nevşehir merkez, ilçe ve köylerinde ikamet eden 12-24 yaş aralığındaki gençlerimiz ücretsiz olarak faydalanacak. Burası sayesinde gençler algoritma kurma ve kurulan algoritmayı kodlama, hesaplamalı düşünme temelinde analitik düşünebilme, programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilme, problemler için en kısa yoldan çözüme ulaşma, olaylara ve problemlere farklı bakış açılarıyla bakabilme, sistemli ve yaratıcı düşünebilme ve gerçek bir programlama dilini öğrenme gibi kazanımlar elde edecek." dedi.

Vali de Nevşehirli gençleri bilimle, sanatla ve sporla buluşturacak olan kafenin Nevşehir'e hayırlı olmasını diledi.

Becel, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz kafe gençlerimiz için çok güzel bir fırsat olmuş. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kullanıldıkça buraların değerleneceğine inanıyorum. Paşakonağı içerisinde açılacak olan kütüphane ile birlikte de buranın ciddi bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum." dedi.

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Genç dostu belediyeden gençler için Robo&Kod Kafe
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