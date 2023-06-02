Genç elektrikçi akıma kapılıp hayatını kaybetti

Bolu D-100 Karayolu karşısında öğlen saatlerinde faaliyet gösteren bir traktör firmasının içerisinde çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki Oğuzhan Temur, ışıklı reklam panosunu tamir etmek isterken 220 volt kaçak elektriğe kapılarak yere düştü.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç işçiye müdahalede bulunarak, kalp masajı yaptı. Bu işlemin ardından hayata döndürülen genç işçi hemen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Hastanesine kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şubesi ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, iş kazası sonrası ölüm olayının gerçekleşmesi nedeniyle soruşturma başlattı.