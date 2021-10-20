Genç Fatmagül Özyer’in kahreden sonu! Evin tüm duvarları kana bulanmış

Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mahmut Özyer, eşi Fatmagül Özyer'i bilinmeyen bir nedenle darp etmiş olaydan 17 gün önce doğum yapan kadın dakikalarca tekme tokat dövüldükten sonra komşularının polisi aramasıyla kocasının elinden kurtarılmıştı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ve bir kez kalbi duran 27 yaşındaki kadın ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edilmiş, Gaziantep'te de 2 kez durdurulan kalbi yapılan müdahaleyle çalıştırılmıştı.

Olayda aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç kadının kalbi 4. kez durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özyer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.