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Giriş Tarihi: 5.2.2024 11:45 Son Güncelleme: 5.2.2024 11:50

Genç felsefe öğretmeni yakalandığı hastalığa yenildi

Mardin Kızıltepe ilçesinde görev yapan 32 yaşındaki felsefe öğretmeni Abdulkadir Alkan, mücadele ettiği hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Genç felsefe öğretmeni yakalandığı hastalığa yenildi

Kızıltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki yıl önce felsefe öğretmeni olarak göreve başlayan Abdulkadir Alkan, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süreden beri tedavi görüyordu. Geçtiğimiz hafta nefes darlığı şikâyeti nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaşam destek ünitesine bağlanan Alkan, Pazar günü yaşamını yitirdi. Rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce kurum değişikliği için yaptığı başvurusu kabul edilen genç öğretmenin önümüzdeki hafta yeni görevine başlamak üzere hazırlık yaptığı da öğrenildi. Alkan'ın yaşamını yitirmesi üzerine Kızıltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Felsefe hocamız, Abdulkadir Alkan, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Öğretmenimize Allah'tan rahmet ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Genç felsefe öğretmeni yakalandığı hastalığa yenildi
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