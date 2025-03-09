Genç fenomen Efecan aşırı yemek kurbanı

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür, aşırı kilo alımına bağlı sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybetti. Sosyal medyada beğeni almak uğruna çok tehlikeli bir akımı sürekli olarak uygulayan Efecan, çok yemek yemekten hastaneye kaldırılmıştı. Bir süre önce hastaneye kaldırılan fenomenin vefatı sosyal medyadaki bazı akımların ne kadar tehlikeli olduğunu da gözler önüne serdi.Genç fenomen, Güney Kore'de ortaya çıkan ve 'Mukbang' olarak bilinen ve izleyicilere yenilen büyük porsiyonlu yemekleri gösterme amacı taşıyan akımla adını duyurmuştu. Efecan'ın Tiktok'ta 156 bini aşkın takipçisi bulunuyordu. Bir süre sonra aldığı kilolar Efecan'ın sağlığını olumsuz yönde etkiledi. Zamanla hareket etmekte de zorlanan Kültür, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Efecan'ın cenazesi dün ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlandı.Tehlikeli akıma karşı uzmanlar bu tür akımların gençleri ciddi sağlık sorunları ile baş başa bırakabileceğinin altını çizdi. Uzmanlar beğeni uğruna bu tarz akımlardan uzak durulması gerektiğini ve buna benzer akımların ölüme yol açabileceğini belirtti. Öte yandan, takipçilerinin gözü önünde hızla kilo almaya devam eden genç fenomen, hastaneye kaldırıldığında sosyal medya paylaşımlarından pişman olduğunu dile getirmişti.