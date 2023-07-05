Genç galerici kaza kurbanı

İzmir'deiddiaya göre dönüş yapmaya çalışan şoförün kullandığı TIR'ın dorsesine çarpan otomobil bir anda alev aldı. Kaza sonucu yanan araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Delil Süer kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Galericilik yaptığı öğrenilen Süer'in ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kaza, Torbalı ilçesi Pamukyazı mevkiinde meydana geldi. İzmir-Aydın karayolunda seyir halinde olan ve galericilik yaptığı öğrenilen Delil Süer yönetimindeki 34 RB 5017 plakalı otomobil, önünde giden ve dönüş yapmak isteyen E.T.'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan Süer'i çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Süer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T.'yi, kaza yerine yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.