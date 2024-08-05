Genç gazeteci adayı kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kaza 3 Ağustos akşamı yaşandı. Aykut Kılıç , Kadıoğlu Kavşağı'nda yengesi Eda Kılıç ile birlikte yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobil çarptı. Kanlar içinde yere yığılan Kılıç'ı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Aykut Kılıç'ı hastaneye kaldırdı. Kılıç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından baba Mahmut Kılıç, gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba, "Yaya geçidinde aracın kendilerine çarpacağını fark edince oğlum Aykut, son anda yengesi Eda'yı ittirerek hayatını kurtarmış. Ancak kendisine otomobil çarpmış. Allah kimseye evlat acısı vermesin" dedi. Acılı baba, oğlu Aykut'un gazeteci olmak istediğini ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.