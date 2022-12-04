Genç gaziye kumandalı ağrı pili

Abdullah Akıncı (25), 2019'da Hakkari'de operasyon esnasında yaralanarak gazi oldu. Bir dizi ameliyat geçiren fizik tedavi de alsa da ağrılarından kurtulamayan Akıncı'ya Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Algoloji bölümünde Doç. Dr. Ender Sir ve ekibinin yaptığı müthiş operasyonla ağır pili takıldı. Akıncı "Ağır yaralanmıştım. Omurilik ve sol diz altından bir dizi operasyon geçirdim. 2.5 sene fizik tedavi aldım. Kalça, kasık arasında, sol diz altında hissiyatım hala yok. Kısmi felç tanısı aldım. Bu tanı konup yürüyebilen nadir hastalardanım. Bünye alışkanlık kazandığı için kulandığım ilaçlar ağrılara etki etmemeye başladı. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi beyin cerrahisi ve algoloji bölümü hocaları bana üstün bir teknolojiye sahip, çok özel bir tedavi olarak bilinen ağrı pili tedavisi uygulanması gerektiğine karar verdi. 2-3 cm'lik kesiyle 6,5 ay önce sırtıma pil yerleştirildi. Pil takıldığından beri çok rahatım. Uzaktan kumanda sayesinde ağrının şiddetine göre pilin frekans seviyesini ayarlayabiliyorum. Çok şiddetli ağrım olduğunda ise maksimum 10 dakikada vücudum rahatlıyor. Uykularım düzene girdi. Cihaz araba kullanırken, yürürken, televizyon karşısında farklı frekanslar verecek şekilde programlanmış. Hayatım değişti. Artık çoğu zaman ağrı hissetmiyorum" dedi.