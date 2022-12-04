Haberler Yaşam Haberleri Genç gaziye kumandalı ağrı pili
Giriş Tarihi: 5.12.2022

Genç gaziye kumandalı ağrı pili

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Genç gaziye kumandalı ağrı pili
Abdullah Akıncı (25), 2019'da Hakkari'de operasyon esnasında yaralanarak gazi oldu. Bir dizi ameliyat geçiren fizik tedavi de alsa da ağrılarından kurtulamayan Akıncı'ya Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Algoloji bölümünde Doç. Dr. Ender Sir ve ekibinin yaptığı müthiş operasyonla ağır pili takıldı. Akıncı "Ağır yaralanmıştım. Omurilik ve sol diz altından bir dizi operasyon geçirdim. 2.5 sene fizik tedavi aldım. Kalça, kasık arasında, sol diz altında hissiyatım hala yok. Kısmi felç tanısı aldım. Bu tanı konup yürüyebilen nadir hastalardanım. Bünye alışkanlık kazandığı için kulandığım ilaçlar ağrılara etki etmemeye başladı. Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi beyin cerrahisi ve algoloji bölümü hocaları bana üstün bir teknolojiye sahip, çok özel bir tedavi olarak bilinen ağrı pili tedavisi uygulanması gerektiğine karar verdi. 2-3 cm'lik kesiyle 6,5 ay önce sırtıma pil yerleştirildi. Pil takıldığından beri çok rahatım. Uzaktan kumanda sayesinde ağrının şiddetine göre pilin frekans seviyesini ayarlayabiliyorum. Çok şiddetli ağrım olduğunda ise maksimum 10 dakikada vücudum rahatlıyor. Uykularım düzene girdi. Cihaz araba kullanırken, yürürken, televizyon karşısında farklı frekanslar verecek şekilde programlanmış. Hayatım değişti. Artık çoğu zaman ağrı hissetmiyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam geldi! Bu yıl farklı bir uygulama olacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında açıkladı: Pedagojik formasyona düzenleme
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
İYİ Parti'nin Rize kongresinde yumruk yumruğa kavga! Partililer birbirine girdi
AB'nin petrol ürünlerine tavan fiyat uygulamasına Rusya'dan rest: Yasaklayacak mekanizma üzerinde çalışıyoruz
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var
HALK TV, İbrahim Tatlıses'i ABD'li Jeremy Rifkin ile kıyasladı! İbrahim Tatlıses’i küçümsedi: Tepki yağdı
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç gaziye kumandalı ağrı pili
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA