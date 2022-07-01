Genç girişimci aldığı hibeyle kendi işinin patronu oldu

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nca yürütülen Hayvancılık Yatırımlarının desteklenmesi Hibe Programı kapsamında başvurusu kabul edilen ve aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kuran Şen, ilk etapta kurduğu çiftlikte 20 büyükbaş besleyerek işe başladı. Daha önce kiralama ve ortaklık şeklinde Baba mesleği olan hayvancılığı yürütürken Çiftlik kurma hayaliyle proje başvurusu yapan Mesut Şen, Siverek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne sunduğu projenin kabul edilmesiyle Büyükbaş Hayvan Çiftliğini kurarak aldığı hibe desteğiyle 20 büyükbaş hayvanı alarak besledi, kurduğu tesiste şuan 120 büyükbaş hayvanı beslemeyi sürdürüyor.

KENDİ İŞİMİN PATRONU OLDUM, BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUM

Proje sayesinde hem kendi işinin patronu hem de hayvan sayısını çoğalttığını söyleyen 36 yaşındaki girişimci Mesut Şen şunları kaydetti, ''Hayvancılık mesleği baba mesleği olduğu için her zaman kiralama ve ortaklık şeklinde işlerimizi yürütüyorduk, hibe desteklerinin verildiğini duyduğum zaman İlçe Tarım Müdürlüğüne gerekli belgeleri hazırlayarak başvurumu yaptım, bir süre sonra büyükbaş hayvan kurma çiftliği projemiz kabul edildi, aldığım hibeyle çiftliği kurup 20 büyükbaş hayvan alarak işe başladım, 2 yıl içerisinde hayvan sayısını 250'ye çıkardım, hayvanlarının bir kısmını kurbanlık olarak satışını gerçekleştirdim. Şuan 100 büyükbaş hayvanla çiftlikte çalışmalarımızı sürdürüyorum, devletimizin bana sunduğu hibe desteğinin önemi benim için büyük, hibe desteği olmasıydı bu işi kurmaya benim gücüm yetmezdi, çok şükür şuan kendi işimin patronu olarak kendi işimi kurmanın mutluluğunu yaşıyorum'' dedi.

HİBE PROJELERİNİ HERKESE TAVSİYE EDİYORUM

Hibe projelerinin önemine de değinen Şen şunları kaydetti. ''Hibe destek projeleri iş sahibi olmak isteyen gençler için çok önemli yeter ki insan iş yapmak istesin, kendi işini kurmak isteyen özellikle gençlerin bu konuda fikirlerini projeye çevirerek meslek sahibi olabilirler. Hazırladıkları projeleri ilgili yerlere sunarak destek alıp kendi işinin patronluğunu yapabilirler, bu anlamda devletimiz her türlü imkânları gençlere sunacağına inanıyorum'' diye konuştu.

HER ZAMAN GİRİŞİMCİLERİMİZ YANINDAYIZ

Her anlamda başvuru yapan girişimcilerin desteklendiğini belirten Siverek Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Şık şunları kaydetti. ''Girişimcimiz müdürlüğümüze başvuru yaparak projesini sundu, bizde gerekli evrakları bakanlığa gönderdik, bakanlığımız Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında genç girişimcimize %50 hibe desteği sağladı. İlk etapta çiftliğin kurulması yapıldı, ardından Hibe desteklerle Müdürlüğümüzün katkılarıyla 20 büyükbaş alarak girişimcimiz hayvancılık işine başladı. Şuan girişimcimiz 100 büyükbaş hayvanın beslenmesi ve sütünün satışı ile kurbanlık hayvanların satışını da yapabilecek bir düzeye ulaşmış durumda, ilçemizde bu anlamda bizlere sunulan 3 proje sürdürülüyor, mesut kardeşimiz bu örneklerden biridir, aldığı projeyle kendi işini kuran girişimcimize başarılar diliyorum''