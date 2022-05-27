Genç Hatipler Hutbe Yarışması Türkiye Finali Ayasofya Cami’nde yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Hatipler Hutbe Yarışması' Türkiye finali, Ayasofya Camii'nde gerçekleştirildi. Final yarışması programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan, din görevlileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Final yarışması Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin 10 bölgesinde seçilen 10 yarışmacı hutbelerini Ayasofya Cami'nin minberinde irad etti. Seçici kurulun değerlendirmelerinin ardından Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Sefa Bülbül 1'nci, Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Nureddin Aslan 2'nci, İstanbul Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Yavuz Kavzan 3'üncü oldu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, dördüncülüğe uygun görülen 6 yarışmacıya ödüllerini vererek , "Kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hitabet imam hatipteki önemli derslerden bir tanesi. Burada kardeşlerimizin kendilerini ifade edebilme konularında kendilerini geliştirdiklerine şahit oldum. Rabbim nicelerinin yetişmesini nasip etsin. Allah'ü tealanın mesajlarını iletmek büyük bir zarafet, büyük bir misyondur. Bunu yapacak olmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum, bütün öğretmenlerimize de onları yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum." Dedi.

MAHMUT ÖZER: 81 İLİMİZDEKİ İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİMİZ BU ALANDA BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ

Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yıllardan beri din öğretimi genel müdürlüğümüz çocuklarımızı ezan okuma, hutbe okuma, kuranı kerim okuması üzerine yaptığı yarışmada büyük mesafe kat etti. 81 ilimizdeki imam hatip lisesi öğrencilerimiz bu alanda büyük başarı gösterdi. Sadece burada yarışmaya katılarak derece alanları değil tüm katılanları kutluyorum. Öğretmenlerimizi, görünmeyen kahramanlarımızı en içten şükranlarımla anıyorum. Bugün Türkiye demokrasi tarihinde ilk darbenin yapılmasının üzerinden 62 yıl geçti. 27 Mayıs 1960 darbesinden tam 62 yıl geçti. Allaha şükür tüm darbelere rağmen ülkemiz medeniyet çizgisinden ayrılmadan, değerleriyle barışık bir şekilde tekrar tekrar dirilerek yoluna devam edebildi. 60 yılının darbesinde en büyük mağdurlarından biri de merhum milli eğitim bakanımız Tevfik ileri idi. İmam hatiplerin kurulması, yeşermesinde ve yaygılaşmasında büyük emeği vardı. Rahmetle yad ediyorum. Sadece imam hatip lisesi öğrencilerimiz değil onların yanında devletini, milletini, toplumunu sayan seven güzel bir gençlik var. Bu gençliğe, bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yollarınız, bahtlarınız açık olsun. Çok daha müreffeh bir toplum olması ama medeniyete dair birşeyler söyleyecek nesiller olması noktasında yolunuz açık olsun. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.

DR. NAZİF YILMAZ: NİCE YAVRULARIMIZ YETİŞTİ

İlk kez 2010 yılında İstanbul imam hatip okulları arasında düzenlenen hutbe okuma yarışmasının 12. yılında Ayasofya Camii'nde icra edildiğini hatırlatan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, "Bu süre içinde Türkiye'nin farklı imam hatip okullarından nice yavrularımız yetişti, Dini Mübin-i İslam'ın ve Peygamber Efendimizin mesajlarını topluma ulaştırmak için gayret etti" dedi. Yarışmaya katılan tüm gençlere başarılar dileyen Yılmaz, "İnşallah bu iradınız insanlara ömür boyu güzel işleri, hayırlı işleri anlatmak için bir başlangıç noktası olsun ve ömür boyu devam etsin. Allah kalbinize kuvvet kelamınıza bereket versin" ifadelerini kullandı.

MEHMET NEZİR GÜL: SÖZÜ DOĞRU VE GÜZEL SÖYLEMEK ÖNEMLİ

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de, imam hatipler için geleneksel hale gelen hutbe okuma yarışmasının finalini icra ettiklerini belirterek, böyle bir programda yer aldıkları için gençleri, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik etti. Gül, "Sözü en doğru ve en güzel şekilde söylemenin biz Müslümanlar için önemli olduğunu biliyoruz. Hutbe ve irşat faaliyetlerinin ön hazırlığı mahiyetindeki gençleri hazırlamak için yaptığımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan ise, "Böyle bir güzelliği bizlere yaşatanlara teşekkür ediyorum ve gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

10 OKUL KATILDI

Okul, ilçe, il ve bölge yarışmaları şeklinde yapılan dört aşamada gerçekleştirilen yarışmada öncelikle 10 bölge birincisi belirlendi. Daha önce ilçe ve illerde yapılan yarışmalarda derece alan okullar, İstanbul'da düzenlenen yarışma finaline iştirak etti. Bu okullar arasında Ankara Yenimahalle Tevfik İleri AİHL, Trabzon Yomra Hacı Hakkı Çelik AİHL, Erzurum Palandöken 3 Temmuz AİHL, Van Erciş Tevfik İleri AİHL, Gaziantep Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği AİHL, Mersin AİHL, Antalya Alanya Nebahat Şifa AİHL, Balıkesir AİHL, İzmit AİHL, İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi AİHL yer aldı.

ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRME

Programda tek tek minbere çıkan finalistler, jüri karşısında hazırladıkları hutbeyi okudu, jüri heyeti ise gençleri çok yönlü değerlendirerek puanlama yaptı. Yapılan değerlendirmede hutbe dualarını ezbere, mahreç ve telaffuza dikkat ederek okuma, Türkçe metni ezbere doğru okuma, Türkçeyi doğru güzel yerinde ve etkili kullanabilme, vurgulama tonlama, diksiyon etkili oldu. Aynı zamanda özgüven, minber hakimiyeti ve dinleyenleri etkileme, beden dilini doğru, yerinde ve etkili kullanma, jest, mimik, göz teması, temsil, zamanı etkili kullanma puanlamayı etkiledi.

5 KİŞİLİK JÜRİ SEÇTİ

Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışmasının Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu başkanlığındaki seçici kurulunda alanında uzman 5 isim bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Enver Osman Kaan, Diyanet Radyo Seslendirmeci ve Spikeri Nisan Kumru, İstanbul Müftülüğü Uzman Vaizi Soner Çelebi jüride yer aldı.