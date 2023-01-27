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Giriş Tarihi: 27.1.2023 17:38 Son Güncelleme: 27.1.2023 18:05

Genç hayvanseverlerden kedi düşmanına tepki

Bahçelievler Belediyesi liseli öğrencilerden oluşturduğu Genç Başkan Danışmanları Sokak Hayvanları Kulübü, Küçükçekmece’de bir sitede kediye karşı uygulanan şiddeti protesto etti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Genç hayvanseverlerden kedi düşmanına tepki

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte Bahçelievler Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi önünde açıklama yapan Genç Başkan Danışmanları Sokak Hayvanları Kulüp Başkanı Ebrar Kara, "Teknolojinin gelişmesi ve metropollerin büyümesi ile insanlar ile insanlar arasında ve insanlar ile değerli can dostlarımız hayvanlar arasındaki bağ gittikçe zayıflamaktadır. Yine şehir hayatının oluşturduğu baskı, şiddeti arttırmaktadır. Son dönemlerde küçük dostlarımıza karşı şiddet artmaktadır. Kendisini koruyamayan küçük dostlarımızı korumak hepimizin görevidir. Sosyal medyada gördüğümüz bu kişinin kedilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. Cimer'e gerekli şikâyetimizi yaptık. Ayrıca. Bu olay üzerine suçu işleyen bu kişinin hak ettiği cezayı alabilmesi adına Genç Başkan Danışmanlarından oluşan Sokak Hayvanları Kulübümüzdeki arkadaşlarımızla birlikte bu şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Apartman girişinde gördüğü kedilere tekme atıp eziyet eden bu şahsın daha önce de kedi mamalarına çamaşır suyu döktüğü görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü belirten Başkan Bahadır: "Bu şahsın geçmişte de birçok kez kedilere şiddet uyguladığını ne yazık ki yayınlanan görüntülerden öğrendik. Masum bir kediye yaptığı eziyetten dolayı gerekli cezayı da alacağına inanıyoruz. Sokak Hayvanları Kulübümüzdeki gençlerimizi de bu duyarlılıklarından dolayı kutluyorum. Bahçelievler Belediyesi olarak bu davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini kamuoyu ile paylaşıyoruz." açıklamalarına yer verdi.

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Genç hayvanseverlerden kedi düşmanına tepki
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