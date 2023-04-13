Haberler Yaşam Haberleri Genç hemşire evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Giriş Tarihi: 13.4.2023 05:30

Genç hemşire evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının, kendisinin evine gitmesi üzerine boğazı kesik halde ölü bulundu

İHA
Genç hemşire evinde boğazı kesilmiş halde bulundu

Korucuk Mahallesi, 1714 Ada'da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti. Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan ekipler, Naz'ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Öte yandan, boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kılıçdaroğlu'nun 'Mütevazilik' maskesi düştü: Saati 12 bin dolarlık uçakla iftara gitti!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyondaki kirli pazarlığa tepki: Bir daha o dönemleri yaşatmak istemiyoruz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Togg, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan 'Hayırlı olsun' telefonu
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
Seçim 2023 AK Parti İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu! 28. Dönem AK PARTİ İstanbul milletvekili adayları kimler?
Avrupa’dan çifte standart: AK Parti’ye köstek CHP’ye destek oluyorlar
Yer: İstanbul Maltepe! Vatandaşı çileden çıkartan görüntüler Çuval çuval soğanı çöpe attılar...
Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu'na destek verdiği iddiası çöktü: Geleceğinden haberim yoktu
Adaylık sıralamasının değişeceği iddia edilmişti! CHP'de kriz büyüyor: Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'e sahip çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç hemşire evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA