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Giriş Tarihi: 25.9.2024

Genç hemşire ve arkadaşı motosiklet kazası kurbanı

Antalya’da refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Bidar ve arkasında oturan hemşire arkadaşı Ayşe Gülizar Durmaz (26) hayatlarını kaybetti. Mehmet Bidar’a ölen amcasının isminin verildiğ

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Genç hemşire ve arkadaşı motosiklet kazası kurbanı
Antalya'da seraları bulunan ve çiftçilik yapan Mehmet Bidar (27), dün sabah sabah hemşire arkadaşı Ayşe Gülizar Durmaz (26) ile birlikte Aksu ilçesindeki Kundu Yolu'nda motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüje çarparak hurdaya dönen motosikletten fırlayan Mehmet ve Gülizar olay yerinde öldü. Acı haberi alan aileler gözyaşlarına boğuldu. Ayşe Gülizar'ın annesi Suna Dalkılıç'ın, "Kızıma doyamadan gitti. O daha gencecikti. Melek yüzlü kızım ölüm sana yakışmadı" feryadı yürekleri dağladı. Mehmet Bidar'a, 1987'de ölen amcasının isminin verildiği ortaya çıktı. Bidar, aynı kaderi paylaştığı amcasının yanına gömüldü.
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Genç hemşire ve arkadaşı motosiklet kazası kurbanı
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