Genç hemşire ve arkadaşı motosiklet kazası kurbanı

Antalya'da seraları bulunan ve çiftçilik yapan Mehmet Bidar (27), dün sabah sabah hemşire arkadaşı Ayşe Gülizar Durmaz (26) ile birlikte Aksu ilçesindeki Kundu Yolu'nda motosikletin kontrolünü kaybetti. Refüje çarparak hurdaya dönen motosikletten fırlayan Mehmet ve Gülizar olay yerinde öldü. Acı haberi alan aileler gözyaşlarına boğuldu. Ayşe Gülizar'ın annesi Suna Dalkılıç'ın, "Kızıma doyamadan gitti. O daha gencecikti. Melek yüzlü kızım ölüm sana yakışmadı" feryadı yürekleri dağladı. Mehmet Bidar'a, 1987'de ölen amcasının isminin verildiği ortaya çıktı. Bidar, aynı kaderi paylaştığı amcasının yanına gömüldü.