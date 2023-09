Genç Hilal’i sırtından vurarak öldürmüştü! Annesi isyan etti: En ağır ceza için mücadelemi sürdüreceğim

Manisa'daki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, geçen yıl 6 Eylül'de daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre bu sırada evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, Hilal Sultan Kırgöz'ün başına tabanca dayadı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Lafçı, arbededen faydalanıp kaçmaya çalışan Kırgöz'ü, tabancayla sırtından vurdu. Kırgöz kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Hilal Sultan Kırgöz'ün tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.







Olayın ardından aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ile kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı. Lafçı ve Çatak tutuklanırken, Cumali C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Çatak ve Cumali C., hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Lafçı'nın 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklardan Muhammed Çatak'ın ise 'Kadına karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'nin ise 'suçluyu kayırma' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



BEKLENEN RAPOR GELMEDİ

Önder Lafçı'nın yargılanmasına, dün, Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmayla devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Hilal Sultan Kırgöz'ün ailesi katıldı. Sanık Önder Lafçı ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Bir önceki duruşmada, Önder Lafçı'nın avukatının Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun, 'Kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı skapula ve omur kırığı ile birlikte omurilik yaralanması, bu nedenle yatalak kalma ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu, kişinin maruz kaldığı ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması ile ölümü arasında illiyet bağı bulunmuştur" kararına itiraz etmiş ve Hilal'in ölümünde hastaneden kaynaklı enfeksiyon kapması sonucu öldüğünü iddia etmişti. Mahkeme heyeti ise raporu bir üst kurula gönderilmesine karar vermişti. Duruşma, ATK üst kurulunun hazırlayacağı raporun gelmemiş olması nedeniyle 30 Kasım'a ertelendi.



'MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM'

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan öldürülen Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz, sanık Lafçı'nın en ağır cezayı alması için ve başka annelerin çocuklarını direksiyon eğitimine rahatça gönderebilmesi için mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Kırgöz'ün ailesinin avukatı Yalçın Arçak da "Kararın daha sonra bir üst mahkemeden bozulabilmesi ihtimalini ortadan kaldırmak adına, mahkemenin önceden önlem alarak raporu yeniden düzenlenerek Adli Tıp Kurumu'ndan istemesi bizim için daha iyi. Yeni gelecek olan raporunda daha önce Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun aldığı kararla aynı yönde olduğunu düşünmekteyiz. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz ve mücadelemizi bu yönde sürdürüyoruz" diye konuştu.