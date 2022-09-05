Genç imam denizde akıntıya kapılarak kayboldu

Dalgalı denizde akıntıya kapılan Abdullatik K, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis dalgıç ekipleri arama başlattı. Gece saatlerine kadar arama yapan ekipler dalgaların şiddetinden dolayı akşam saatlerinde aramaya ara verdi.

Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren tekrar arama çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme ve arama çalışmaları sürüyor.