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Giriş Tarihi: 5.9.2022 10:54 Son Güncelleme: 5.9.2022 11:17

Genç imam denizde akıntıya kapılarak kayboldu

Trabzon’un Arsin ilçesinde dün öğlen saatlerinde serinlemek için deniz kenarına gelen genç imam A.K. (23) kayalıklarda dururken ayağının kayması sonucu denize düştü. Abdullaltif K. kısa sürede akıntıya kapılarak kayboldu. Sahil Güvenlik ve Polis Dalgıç ekipleri denizde Abdullatif K’yı arama çalışmalarını sürdürüyor.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Genç imam denizde akıntıya kapılarak kayboldu

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde imamlık yapan Abdüllatif K.(23) arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'a geldi.

Abdullatif K, Arsin'in Güzelyalı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için deniz kenarında bulunan kayalıklarda dururken bir anda ayağının kayması sonucu denize düştü.

Dalgalı denizde akıntıya kapılan Abdullatik K, kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis dalgıç ekipleri arama başlattı. Gece saatlerine kadar arama yapan ekipler dalgaların şiddetinden dolayı akşam saatlerinde aramaya ara verdi.

Ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren tekrar arama çalışması başlattı. Olayla ilgili inceleme ve arama çalışmaları sürüyor.

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Genç imam denizde akıntıya kapılarak kayboldu
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