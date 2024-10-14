Haberler Yaşam Haberleri Genç İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
Giriş Tarihi: 14.10.2024 14:14 Son Güncelleme: 14.10.2024 14:22

Genç İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Bingöl’ün Genç ilçesindeki İmam Hatip Lisesi pansiyonunda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Genç İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Bingöl'ün Genç ilçesindeki İmam Hatip Lisesi pansiyonunda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığını fark eden öğrenciler hızla tahliye edilerek güvenli bölgelere alındı. Pansiyonun bir odasında başlayan yangın sonucunda odadaki yataklar ve çarşaflar kullanılamaz hale geldi. Maddi hasara yol açan yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak olası bir felaketi önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.

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Genç İmam Hatip Lisesi pansiyonunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi
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