Genç işadamı cinayet kurbanı

Silahlı saldırıyı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine giden sağlık ekipleri Afer Ergün'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile en yakında olan özel bir tıp merkezine götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından olaya karıştığı iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Güvenlik güçleri olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığını kaydetti.
YAKINLARI SİNİR KİRİZİ GEÇİRDİ
Yaşanan olayın ardından Afer Ergün'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti öğrenen Afer Ergün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazenin Urfa'ya götürüleceği öğrenildi. Polis alayla ilgili soruşturma başlattı.