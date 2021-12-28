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Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:19 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:32

Genç işadamı cinayet kurbanı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Genç işadamı cinayet kurbanı

Antalya'da yaş sebze ve meyve ihracatı ile uğraşan 30 yaşındaki işadamı Afer Ergün kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Polisin silahlı saldırının ardından kaçan 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olay Kepez İlçesi'ndeki işyerine gelen silahlı saldırganlar rast gele ateş etmeye başladı. Vücudunun değişik yerlerine kurşunlar isabet eden Ergün, kanlar içinde yere düştü. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Silahlı saldırıyı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine giden sağlık ekipleri Afer Ergün'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile en yakında olan özel bir tıp merkezine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından olaya karıştığı iddia edilen 2 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Güvenlik güçleri olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığını kaydetti.

YAKINLARI SİNİR KİRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan olayın ardından Afer Ergün'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayeti öğrenen Afer Ergün'ün yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazenin Urfa'ya götürüleceği öğrenildi. Polis alayla ilgili soruşturma başlattı.

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Genç işadamı cinayet kurbanı
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