Genç işadamına tefeci tuzağı

BalıkesirAyvalık'ta otel işletmeciliği ve zeytinyağı tüccarlığı yapan Emincan S. tefecilerin kurbanı oldu. İki seferde 1600 çuval zeytin alan işadamı toplamda 2.4 milyon lirayı 6 senet halinde ödeme hususunda anlaştı. Zamanında ödeme yapamayan işadamına tefeciler, 600 bin TL'lik senet yapmaları gerektiğini, eski 500 bin TL'lik senedi ise iade edeceklerini söylediler ancak "Bu parayı sana ceza olarak kestim, geri vermiyorum" dediler. Bunun üzerine Emincan S. karakola giderek şikâyetçi oldu. Mağdur dilekçesinde, kendisine silah çekildiğini ve darp edildiğini belirtti. Savcılık soruşturma başlattı.