Pelin’i ev sahibine ’Babam’ diye tanıttığı kişi öldürmüş

İstanbul'dan bir hafta önce Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gelen Pelin Sezer, imam nikahlı eşim dediği Ş.T ile kiralık bir ev tuttu. Evin kiralanması sırasında çiftin yanlarında, Pelin Sezer'in ev sahibine "babam" diyerek tanıttığı Mehmet Mehdi Okulevi de vardı. Bir hafta sonra Pelin Sezer'e ulaşamayan Ş.T. ev sahibine giderek durumu anlattı.
Yedek anahtarı alarak kiraladıkları eve giden Ş.T, korkunç bir manzarayla karşılaştı. Pelin Sezer'i kanlar içinde yerde yatarken bulan Ş.T durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine giden Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Pelin Sezer'in vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
"BABAM" DEDİĞİ KİŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri, cinayet zanlısının peşine düştü. Yapılan araştırmalarda İstanbul'a kaçtığı belirlenen katil zanlısının, Pelin Sezer'in ev sahibine "babam" diye tanıttığı Mehmet Mehdi Okulevi olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Mehmet Mehdi Okulevi'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.