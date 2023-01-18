Pelin’i ev sahibine ’Babam’ diye tanıttığı kişi öldürmüş

İstanbul'dan bir hafta önce Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gelen Pelin Sezer, imam nikahlı eşim dediği Ş.T ile kiralık bir ev tuttu. Evin kiralanması sırasında çiftin yanlarında, Pelin Sezer'in ev sahibine "babam" diyerek tanıttığı Mehmet Mehdi Okulevi de vardı. Bir hafta sonra Pelin Sezer'e ulaşamayan Ş.T. ev sahibine giderek durumu anlattı.