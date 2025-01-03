Genç kadın araç içinde başından vurulmuş halde bulundu

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar, park halinde duran otomobilin içinde bir kadını hareketsiz halde gördü. 112'yi arayarak ihbarda bulunan vatandaşların ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde başından silahla vurulduğu tespit edilen ve ağır yaralı olduğu anlaşılan genç kadını hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İsminin Fatma Elif Kutlu olduğu tespit edilen genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından soruşturma başlattı.