Haberler Yaşam Haberleri Genç kadın araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
Giriş Tarihi: 3.1.2025 10:19 Son Güncelleme: 3.1.2025 10:37

Genç kadın araç içinde başından vurulmuş halde bulundu

Bursa’da park halindeki bir otomobilin içinde başından vurulmuş bir kadın bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Kimliği tespit edilen genç kadının, 25 yaşındaki Fatma  Elif Kutlu olduğu belirlendi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Genç kadın araç içinde başından vurulmuş halde bulundu

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde yoldan geçen vatandaşlar, park halinde duran otomobilin içinde bir kadını hareketsiz halde gördü. 112'yi arayarak ihbarda bulunan vatandaşların ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde başından silahla vurulduğu tespit edilen ve ağır yaralı olduğu anlaşılan genç kadını hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İsminin Fatma Elif Kutlu olduğu tespit edilen genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadın araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA