Genç kadın başından vurulmuş halde bulunmuştu... Polis Sultan Irmak’ın katilini arıyor

Ankara'nın Çukurambar Mahallesi, Budapeşte Caddesi'ndeki bir sitede 8 aydır B.E.T. ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Sultan Irmak (28), önceki gün akşam saatlerinde evde tabanca ile başından vurulmuş şekilde ölü bulundu.