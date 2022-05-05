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Giriş Tarihi: 5.5.2022 15:36

Genç kadın başından vurulmuş halde bulunmuştu... Polis Sultan Irmak'ın katilini arıyor

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Genç kadın başından vurulmuş halde bulunmuştu... Polis Sultan Irmak’ın katilini arıyor

Ankara’da evde başından tabancayla başından vurulan Sultan Irmak son yolculuğa uğurlandı. Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Irmak’ı katleden zanlıları yakalamak için çalışmalara devam ediyor.

Ankara'nın Çukurambar Mahallesi, Budapeşte Caddesi'ndeki bir sitede 8 aydır B.E.T. ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Sultan Irmak (28), önceki gün akşam saatlerinde evde tabanca ile başından vurulmuş şekilde ölü bulundu.

SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Sultan Irmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Sultan Irmak için bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Irmak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Irmak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ZANLILAR ARANIYOR

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sultan Irmak'ın ölümüyle ilgili soruşturmasına devam ediyor.

Olay gecesi evde bulunan 1 kişinin gözaltındaki işlemleri sürerken, 2 kişinin daha arandığı belirtildi.

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Genç kadın başından vurulmuş halde bulunmuştu... Polis Sultan Irmak'ın katilini arıyor
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