Genç kadın başından vurulmuş halde bulunmuştu... Polis Sultan Irmak’ın katilini arıyor

Ankara'nın Çukurambar Mahallesi, Budapeşte Caddesi'ndeki bir sitede 8 aydır B.E.T. ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Sultan Irmak (28), önceki gün akşam saatlerinde evde tabanca ile başından vurulmuş şekilde ölü bulundu.
SON YOLCULUĞA UĞURLANDI
Sultan Irmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Cenazeye Irmak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Irmak'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
ZANLILAR ARANIYOR
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sultan Irmak'ın ölümüyle ilgili soruşturmasına devam ediyor.
Olay gecesi evde bulunan 1 kişinin gözaltındaki işlemleri sürerken, 2 kişinin daha arandığı belirtildi.