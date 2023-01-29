Genç kadın, çıkan tartışmada arkadaşını tabancayla öldürdü

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 21 yaşındaki E.K. adlı kadın, Harun Baltacılar'ı (28) tabancayla vurarak öldürdü. Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde, Baltacılar ile E.K. ve Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., yanındaki tabancayla Baltacılar'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Baltacılar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis, cinayetin ardından kaçan E.K., Y.A. ve kavga sırasında evde bulunan D.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.