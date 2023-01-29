Haberler Yaşam Haberleri Genç kadın, çıkan tartışmada arkadaşını tabancayla öldürdü
Giriş Tarihi: 29.1.2023

Genç kadın, çıkan tartışmada arkadaşını tabancayla öldürdü

Genç kadın, çıkan tartışmada arkadaşını tabancayla öldürdü
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 21 yaşındaki E.K. adlı kadın, Harun Baltacılar'ı (28) tabancayla vurarak öldürdü. Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde, Baltacılar ile E.K. ve Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., yanındaki tabancayla Baltacılar'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Baltacılar'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis, cinayetin ardından kaçan E.K., Y.A. ve kavga sırasında evde bulunan D.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Eşini ve çocuklarını AVM’ye bırakıp katliam yapmaya gitti
SON DAKİKA | İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem! Van'da da hissedildi
Dışişleri Bakanlığından ABD ve Avrupa'ya seyahat uyarısı
SON DAKİKA| İsveç'ten flaş NATO üyeliği adımı: Geçici olarak durduruldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Emniyet'e 10 bin polis kadrosu...
Altılı masada adaylık çıkmazı! 13 Şubat'ı işaret etmişlerdi: İYİ Parti'den yeni çıkış
İzmir'in 3 ilçesinde kar yağışı: Araçlar yollarda kaldı
Zafer ve İYİ Parti'den istifa eden 813 üye, MHP'ye katıldı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı: Mandacılara 'Yeter Söz Milletindir' diyeceğiz
Ekşi Sözlük'ten 'seçim öncesi' operasyon: Muhafazakar yazarları tek tek susturdular!
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadın, çıkan tartışmada arkadaşını tabancayla öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA