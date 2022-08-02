Genç kadın, eski nişanlısını öldürdü

Tokat'ta Fatma G. (26), bir yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile yanında bulunan kız arkadaşı E.D.'ye (25) tabancayla kurşun yağdırdı. Yıldız'ın işlettiği, Çeçenistan Caddesi'ndeki tütün dükkânı önünde yaşanan saldırıda yaralanan çift sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. E.D.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay yerinden kaçan Fatma G. ise kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fatma G., gazetecilerin "Neden vurdunuz?" sorusuna, "'Ölmedi' deyin, ne olur" karşılığını verdi. DHA