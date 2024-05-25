Genç kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde genç bir kadın, evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Korkunç olay, Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katında meydana geldi.Fatih Yıldırım (41) evine geldiğinde 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz buldu. ihbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.