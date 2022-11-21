Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de korkunç olay: Genç kadın evinde boğularak öldürüldü! Polis bir kişiyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:18 Son Güncelleme: 21.11.2022 11:20

İzmir'de korkunç olay: Genç kadın evinde boğularak öldürüldü! Polis bir kişiyi gözaltına aldı

İzmir’in Bergama ilçesinde serada çalışan 28 yaşında Özlem Camgöz evinde boğularak öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili O.G. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de korkunç olay: Genç kadın evinde boğularak öldürüldü! Polis bir kişiyi gözaltına aldı

Olay, önceki gün Turabey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Serada çalışan 28 yaşındaki Özlem Camgöz'ün tarladan evine döndü. Anne ve babası, kızlarının evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine aile tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde genç kadının boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgilisi bulunduğu şüphesi üzerine O.G. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülürken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'de korkunç olay: Genç kadın evinde boğularak öldürüldü! Polis bir kişiyi gözaltına aldı
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