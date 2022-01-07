Genç kadın her güne korkuyla uyanıyor!

Motoruna neden zarar verildiğini bilmediğini aktaran Sevgi Seyrek, olay ile ilgili bir sonuç çıkmasını beklediğini dile getirdi. Seyrek, "Sebebi bilinmiyor, bana artık bir kini, bir öfkesi, garezi olan birimi var bilmiyorum. Yetkililerden bunu yapanı bulmasını istiyorum. İkinci kez oluyor bu. Karakola gerekli ifademi verdim, bir sonuç çıkmasını bekliyorum.