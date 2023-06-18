Genç kadın kabloyla boğularak öldürüldü

İzmir'in Urla ilçesinde 3 gündür pansiyonda konaklayan Dudu Yılmaz (21), önceki akşam kaldığı odada boynuna kablo bağlı halde ölü bulundu. Polis kayıplara karışan eşi Rıfat Yılmaz'ı (26) Konak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.Genç kızın geçen yıl kasımda evlendiği Rıfat Yılmaz'dan boşanmak istediği, 3.5 aydır ayrı yaşadıkları öğrenildi. Rıfat Yılmaz'ın eşinin çalıştığı yere bıçakla gidip tehdit ettiği öne sürüldü. Çiftin evi boşaltıp eşyalarını satması üzerine Dudu Yılmaz'ın memleketi Çorum'a döndüğü belirlendi. Bir süre önce İzmir'e dönen Dudu Yılmaz'ı eşinin 4 gün önce ikna edip barışarak pansiyona yerleştikleri öğrenildi. Dudu Yılmaz'ın ablası Serpil Metin (31), "Çiçeğimizi soldurdular. Bu kişide uyuşturucu satmak, kapkaç ve yaralama gibi her şey var" dedi. Dudu Yılmaz, dün Urla'da toprağa verildi. İzmir Urla'da Dudu Yılmaz, kabloyla boğularak öldürüldü. Olayın ardından kayıplara karışan eşi Rıfat Yılmaz yakalandı