Genç kadın, kocasının kurbanı oldu

Adana kargo şirketinde çalışan Şevket Alver, iddiaya göre 1'i erkek 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra kendisini aldattığını ileri sürdüğü 20 yıllık eşi Kadriye Alver ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Şevket Alver, mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Çığlık sesleri üzerine çevrede bulunan komşular durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, katil zanlısı Şevket Alver'i yakalayıp gözaltına aldı. Öldürdüğü eşinin başında gözyaşı döktüğü öğrenilen katil zanlısı Alver, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.