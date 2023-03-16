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Giriş Tarihi: 17.3.2023

Genç kadın yatak odasında ölü bulundu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Genç kadın yatak odasında ölü bulundu
İstanbul Zeytinburnu'nda Nurcan Gülden (28) iddiaya göre önceki gece birlikte yaşadığı iki erkek arkadaşıyla eve geldi. 3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Gülden'i uyandırmak için odaya giren arkadaşları, çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadı. 2 arkadaşı ifadelerini alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

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Genç kadın yatak odasında ölü bulundu
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