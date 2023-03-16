Genç kadın yatak odasında ölü bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda Nurcan Gülden (28) iddiaya göre önceki gece birlikte yaşadığı iki erkek arkadaşıyla eve geldi. 3 arkadaş gecenin ilerleyen saatlerinde uyumak için odalarına çekildi. Gülden'i uyandırmak için odaya giren arkadaşları, çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken vücudunda darp ve cebir izine rastlanmadı. 2 arkadaşı ifadelerini alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.